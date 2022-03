Voldsom brand: Ejendom brænder ned

Søndag eftermiddag er politi og brandvæsen til stede for at bekæmpe en brand i Sønderjylland

En sønderjysk ejendom med stråtag står søndag eftermiddag i flammer.

Branden er brudt ud på en adresse i Agerskov på Mellerupvej.

Det fortæller Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Der er ingen tilskadekomne i forbindelse med branden.

Foto: Øxenholt Foto

Årsagen er endnu ukendt, men politiet har ingen mistanke om, at der skulle være sket noget kriminelt i forbindelse med branden.

Det er dog sikkert, at ejendommen ikke er til at redde.

- Brandvæsnet laver en kontrolleret nedbrænding udefra, siger Michael Karlsen, vagtchef, Syd - og Sønderjyllands Politi.

Anmeldelsen tikkede ind hos politiet kl. 15.12.

Foto: Øxenholt Foto

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I denne uge startede sagen mod seks mænd med tilknytning til bandemiljøet, der er tiltalt for at likvidere to banderivaler. Hør mere i ugens udgave af 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app.