Voldsom brand hærger feriecenter

En kraftig brand har tirsdag ved middagstid ramt et feriecenter i Hvide Sande.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Politiet skriver på Twitter, at der er tale om et tidligere hotel på Nørregade, som nu fungerer som ferieboliger. Hotellet hed i sin tid Hotel Holmsland Klit.

Branden opstod i forbindelse med renoveringsarbejde, hvor der gik ild i noget tagpap, hvorefter branden har bredt sig.

Foto: Astrid Dalum

Alarmcentralen modtog anmeldelsen om branden klokken 11.36, hvorefter brandvæsnet har været på stedet for at kæmpe mod flammerne.

Politiet oplyser, at alle personer er ude, og at der ikke umiddelbart er risiko for, at ilden breder sig til andre bygninger. I forbindelse med branden er der en kraftig røgfane, der bevæger sig ud over Ringkøbing Fjord.

Turister og andre personer på stedet bliver af politiet opfordret til at holde sig væk fra området og gøre plads til udrykningskøretøjerne.