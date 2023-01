Voldsom brand i dansk rigmands bygning

Mandag formiddag opstod der brand i den ikoniske Jenners-bygning i hjertet af Edinburgh.

Alarmen lød på en 'meget alvorlig og kompleks hændelse'.

Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt Sky News og The Guardian.

Brandmand i kritisk tilstand

Fem brandfolk kom til skade i forbindelse med brandslukningen, og de blev alle hastet til hospitalet.

Tirsdag er en af de tilskadekomne brandmænd stadig i kritisk tilstand, oplyser den skotske brand- og redningstjeneste.

De fire øvrige er ikke i livsfare. To er blevet behandlet for indånding af røg, og to er blevet behandlet for forbrændinger.

Foto: Ritzau Scanpix

Ejet af Holch Povlsen

I 2017 blev Jenners-bygningen købt af AAA United, som er ejet af den danske rigmand Anders Holch Povlsen. Det fremgår af deres hjemmeside.

Bygningen har de senere år været under renovering. Anders Krogh, som er direktør for AAA United, siger til Edinburgh News, at den historiske bygning stadig er intakt.

- Selvfølgelig var vi knuste over at høre om branden i Jenners-bygningen, da den brød ud. Vores tanker og påskønnelse er hos redningsholdet, lyder det fra direktøren.