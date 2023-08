Voldsom brand i fabrik

Brandvæsnet kæmper fredag morgen fortsat med at slukke en brand, der brød ud torsdag aften. Indsatslederen forventer, at brandslukningen vil tage dage

Torsdag aften brød en voldsom brand ud i en træpillefabrik i den vestjyske by Vildbjerg.

Det oplyste Midt- og Vestjyllands Politi på det sociale medie X (tidligere Twitter, red.).

Fredag morgen arbejder omkring 30 brandfolk fra Beredskabsstyrelsen og Brand & Redning MidtVest stadig med at slukke flammerne. Det skriver TV Midtvest.

- Vi er slet ikke færdige. Det kommer til at tage flere dage at slukke. Lige nu forventer vi, at det vil tage tre dage, oplyser indsatsleder Peter Kristensen til mediet. Indsatslederen fortæller, at brandslukningen er under kontrol.

Ifølge TV Midtvest er branden opstået i en kæmpe industrihal med 8000 tons træpiller.

'Kraftig røgudvikling'

Torsdag meldte politikredsen, at branden medførte 'kraftig røgudvikling', og de bad borgere holde sig ude af røgfanen.

'I forbindelse med brandindsatsen har man slået hul i taget for at måle temperatur og forudse brandforløb samt brudt hul i en mur for om muligt at fjerne brændbart materiale maskinelt,' lød meldingen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Politiet modtog alarmopkaldet klokken 19.04. Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Ekstra Bladet følger sagen ...