Voldsom brand i hus

Politi og brandvæsen er til stede i Gistrup, hvor et hus er i voldsom brand

Et hus på Stammen i Gistrup syd for Aalborg er i voldsom brand.

Det bekræfter vagtchef i Nordjyllands Politi Karsten Højrup Kristensen over for Ekstra Bladet.

- Vi får anmeldelse klokken 20.18. Huset er i voldsom brand, og politi og brandvæsenet er til stede. Der er ingen fare for, at branden spreder sig, og brandvæsenet har det under kontrol, men der er stadig ild i huset siger han.

Vagtchefen fortæller, at det formentlig er en brødrister, der har startet branden, og at alle er kommet ud af huset og ingen er kommet til skade.

Det er formentlig en brødrister. Foto: René Schütze

Politi og brandvæsen er til stede ved branden. Foto: René Schütze