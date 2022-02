Voldsom brand i kendt Aarhus-restaurant

Der er mandag aften brudt en voldsom brand ud i den kendte restaurant Havnens Perle i Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Brandvæsen på Twitter.

'Indsatsleder Nord og st. Aarhus City er på vej til Dagmar Petersens gade i Aarhus på melding om ild i grillbar,' skriver brandvæsnet og opfordrer til, at man giver plads til udrykningskøretøjer.

Ifølge Østjyllands Brandvæsen brænder det kraftigt på stedet. Branden har således bredt sig til tagkonstruktionen, og der er yderligere beredskab på vej for at assistere med slukningen.

Et uheld

Vagtchef ved Østjyllands Politi Chris Mose oplyser til Ekstra Bladet, at branden er et uheld, og at den opstod i forbindelse med madlavning.

- Umiddelbart er den brudt ud i forbindelse med noget friture, fortæller Chris Mose.

Han tilføjer, at branden brød ud, mens restauranten havde åbent.

- Men der er ikke blevet evakueret folk, og der er ingen tilskadekomne, lyder det.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 18.40. Der er på nuværende tidspunkt ingen tidshorisont på slukningsarbejdet.

Opdateres ...