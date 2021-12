Voldsom brand i olieraffinaderi

En stor brand er torsdag brudt ud i et olieraffinaderi i Baytown i Texas, USA.

Det oplyser det lokale politi, som er til stede ved ulykken, og olieselskabet selv på Twitter.

Politimester Ed Gonzales skriver på det sociale medie, at det er sparsomt med oplysninger om hændelsen.

'De indledende undersøgelser indikerer, at der har været en form for eksplosion inde i raffinaderiet,' lyder det.

Foto: Molly Fitzpatrick/Ritzau Scanpix

Gonzales oplyser ydermere, at der er meldinger om fire tilskadekomne, men ingen døde. Tre er blevet fløjet væk fra stedet med ambulancehelikopter, mens den sidste er blevet bragt til hospitalet med ambulance.

Politiet opfordrer folk til at undgå området, men understreger, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for at evakuere beboere i området.

Olieselskabet ExxonMobil oplyser, at branden brød ud klokken et i nat lokal tid.