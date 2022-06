Voldsom brand i stor hal

Der er fredag morgen opstået brand i en bygning på Østermøllevej ved Nykøbing Mors.

Branden er opstået i en stor hal med både halm og gasflasker, og Nordjyllands Beredskab har derfor hævet deres indsats mod branden med flere brandfolk.

Det oplyser Nordjyllands Beredskab på Twitter.

Kan ikke reddes

Ifølge Nordjyske er branden opstået hos virksomheden Easy-Agri Care, som blandt andet producerer strøelse. Virksomheden holder til i en industrihal på adressen.

- Den er så skadet, at den ikke kan reddes, oplyser indsatslederen til Nordjyske.

Billeder fra stedet viser, at der tidligt fredag morgen steg kraftig, sort røg op fra bygningen. Midt- og Vestjyllands Politi oplyser på Twitter omkring klokken 9.30, at røgen er dæmpet så meget, at der kun er lys røg tilbage.

'Har du været udsat for røgen og føler dig dårlig, så skal du rette henvendelse til egen læge,' lyder det fra politikredsen.

Foto: Øxenholt

Opdateres ...