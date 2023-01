'Voldsom brand' i villa: Vej spærret i begge retninger

Politi- og redningsfolk er til stede på Sønderborgvej ved Kelstrupskov i Kruså pga. brand i en villa.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Det brænder voldsomt, og man er stadig ved at slukke branden dernede.

- Sønderborgvej er spærret, men vi regner med at åbne vejen snart, lød det fra vagtchef John Christiansen klokken 9.20.

Lidt i ti er Sønderborgvej genåbnet for trafik.

'Der bliver trafikreguleret på stedet, idet kun en vognbane er åben', skriver politiet på Twitter.

Årsag ukendt

Det vides endnu ikke, hvordan branden er opstået. Det skal en brandefterforsker klarlægge.

- Der var heldigvis ingen hjemme, og der er ingen tilskadekomne, siger vagtchefen.

Alarmcentralen fik den første anmeldelse klokken 7.34.

Brandfolk skældt ud

Et par utilfredse trafikanter har været nede for at skælde brandfolkene ud, og det er ikke acceptabelt, fortæller vagtchef John Christiansen.

- Der har ikke været betjente til at omdirigere trafikken i begge ender. Der er simpelthen ikke ressourcer nok. Det har der været utilfredshed over.

- Det er frivillige brandfolk, der er med til at slukke branden, og de skal behandles ordentligt. Folk skal udvise forståelse for dette, lyder opfordringen fra politiet.

Ekstra Bladet følger sagen ...