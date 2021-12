Voldsom brand i villa

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

En brand i en villa i Hammel har udviklet sig så voldsomt, at boligen ikke står til at redde.

- Der var fire personer - to voksne og to børn - i boligen, der alle nåede at komme ud, fortæller Christian Riis, der er vagtchef ved Østjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

- En af de voksne beboere er blevet kørt til skadestuen med mindre brandsår, oplyser vagtchefen.

På nuværende tidspunkt har man ingen idé om, hvordan branden opstod.

Brandvæsenet laver en 'kontrolleret nedbrænding', hvilket betyder, at man lader boligen brænde ned, men selvfølgelig er opmærksom på, at branden ikke spreder sig til omkringliggende bygninger.