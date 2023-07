Voldsom brand på skole: Luk døre og vinduer

Brandvæsen og politi er tirsdag morgen rykket ud til en kraftig brand på Taastrupgårdsvej i Høje-Taastrup.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Ifølge B.T. er det Selsmoseskolen i Høje-Taastrup, der brænder.

Over for Ekstra Bladet bekræfter beredskabschef hos Beredskab 4K Dennis Ottosen, at de er rykket ud til skolen.

Foto: Kenneth Meyer

Politiet oplyser på Twitter, at der er tale om en forladt bygning, og at Taastrupgårdsvej er spærret i den østlige ende fra nummer 12 til Selsmosevej.

'Folk skal holde sig ude af røgfanen og lukke vinduer og døre,' skriver de.

Taastrupgårdsvej er spærret i den østlige ende fra nummer 12 til Selsmosevej. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra styrker indsat

På Twitter skriver Hovedstadens Beredskab klokken 7.30, at de sammen med Beredskab Øst er rykket ud til Taastrupgårdsvej for at assistere med slukningsarbejdet.

'Vi er der med drone, sprøjter fra Glostrup, Vesterbro samt forplejning fra vores frivilligenhed. Vis hensyn til mandskabet på stedet,' skriver de.

Klokken 7.40 oplyser Københavns Vestegns Politi, at branden i hvert fald vil vare et par timer endnu.

'Der vil blive en kontrolleret nedbrænding af den forladte bygning uden risiko for spredning,' skriver politikredsen.

Selsmoseskolen blev ifølge Sjællandske Nyheder lukket ned i 2021, da der blev konstateret et lettere forhøjet niveau af PCB.

Endnu en brand: - Giftig røg

Også Nordsjællands Politi og brandvæsen er tirsdag morgen rykket ud til en brand.

Branden er opstået i en erhvervsejendom på Svalehøjvej i Ølstykke. Den kan ses cirka 16 kilometer fra stedet, vurderer politikredsen.

- Der er massiv røgudvikling og dermed fare for giftig røg. Borgere i nærområdet skal lade være med at gå ud. Vinduer og døre skal lukkes, fortæller vagtchef Sebastian Føns til Ekstra Bladet.

- Slukningsarbejdet pågår, tilføjer han.

Det vides endnu ikke, hvad der har antændt bygningen, og der skulle 'umiddelbart ikke' være nogen tilskadekomne i forbindelse med branden.

Politiet fik anmeldelsen klokken 6.39.

