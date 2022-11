Voldsom brand: Sovende beboer blev vækket af nabo

Klokken 4.30 tirsdag morgen indløb en anmeldelse om brand i en nedlagt landejendom i Vamdrup, hvor en sidebygning til stuehuset var overtændt.

Det oplyser indsatsleder hos Trekantområdets Brandvæsen Arne Christensen til Ekstra Bladet.

- Anmeldelsen lyder, at det brænder kraftigt på det, vi kalder en nedlagt ejendom - en tidligere gård - lidt uden for Vamdrup. Situationen er den, at branden er opstået i en sidebygning, som nok engang har været stald, og som så er opbevarings- og værkstedsbygning nu, fortæller han.

Overtændt

- Den er helt overtændt, og den hænger sammen med stuehuset, som vi så redder.

Indsatslederen oplyser, at beboeren i stuehuset lå og sov, da branden brød ud.

- Det bliver opdaget af en nabo, som kører forbi, og som vækker husets beboer, som så kommer ud i tide. Hverken mennesker eller dyr har lidt skade, fortæller han.

Status kort før klokken 7.30 tirsdag morgen er, at branden er under kontrol, og at man nu skal i gang med efterslukningsarbejdet. Brandårsagen er endnu ukendt.

Afslutningsvis fortæller indsatsleder Arne Christensen, at de rykkede ud med et stort hold brandfolk.

- Vi har haft mandskab fra to stationer. Både station Vamdrup og station Skodborg.