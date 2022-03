Voldsom brand: Spærrer hovedvej

Torsdag eftermiddag er politi og brandvæsen rykket ud til en kraftig gårdbrand på Hellevad-Bovvej ved Bolderslev.

Her skulle der være kraftig røgudvikling fra stedet.

Sådan lyder det i et tweet fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

'Foreløbigt er to lader nedbrændt og brandskader på stuehuset. Branden under kontrol, men efterslukningsarbejdet kommer til at tage tid, meddeler vagtchefen.

Politikredsen oplyser samtidig om, at der er spærret mellem Ringvejen og Hjordkærvej, mens slukningsarbejdet pågår.

Der er endnu ikke meldinger om tilskadekomne.

Opdateres ...