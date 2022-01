Voldsom brand: 'Spærret i begge retninger'

Politiet opfordrer desuden til at give plads til udrykningskøretøjer

Onsdag eftermiddag er brandvæsen og politi på vej til en kraftig brand i Hundeslev på Fyn.

Branden betyder ifølge Fyns Politi, at Odense vej mellem Marslev og Kerteminde er spærret i begge retninger.

Det oplyser politikredsen på Twitter. Her lyder det samtidig, at man skal give plads til udrykningskøretøjer.

'Branden i drivhuse ved Hundslev ml. Odense og Kerteminde udvikler en del røg. Borgere skal søge væk fra røgen eller indendørs og her lukke døre, vinduer og slukke ventilation. Tidshorisont ukendt. Giv fortsat plads for udrykningskøretøjer i området', lyder det i et opfølgende tweet.

Der er endnu ikke meldinger om tilskadekomne.

Opdateres ...

