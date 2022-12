Voldsom brand: - Står ikke til at redde

Lørdag aften er politiet rykket ud til et rækkehus, der står i flammer på Rolighedsvej i Værløse.

Her kom brandvæsen og politi frem til adressen klokken 18.17, fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi Michael Dalby til Ekstra Bladet.

- Der er tale om en brand i et rækkehus. Det står ikke til at redde, da det er meget beskadiget. Der er dog ikke fare for, at branden spreder sig, og der er ingen personer i huset.

Vagtchefen oplyser derudover, at ingen personer er kommet noget til under branden.

- Vi må vente til næste uge med at undersøge, hvad årsagen til branden er, lyder det ligeledes fra Michael Dalby.

Brandvæsnet er ved 20-tiden i gang med efterslukningsarbejdet, oplyser vagtchefen afslutningsvist.