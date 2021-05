Voldsom demonstration opløst: Politiet anvender tåregas og knipler

Demonstranter med Palæstina-flag og banner med ordene 'Stop Israels apartheid' er lige nu på gaden nord for København.

Ekstra Bladet har en mand på stedet, der fortæller, at demonstrationen har været ved Israels ambassade i Hellerup. Han fortæller, at de for kort tid siden er blevet ført væk derfra, og at demonstrationen nu bevæger sig mod Svanemøllen i København.

Københavns Politi har skrevet på Twitter, at demonstrationen er blevet opløst på grund af omfattende uorden.

Desuden er togdriften mellem Hellerup og Svanemøllen midlertidigt indstillet.

På billeder kan man se, at politiet bruger en form for gas, og at politiet har trukket kniplerne. Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der er tale om tåregas. Politiet bekræfter over for TV 2, at der er blevet brugt gas.

Til DR siger Københavns Politi, at de vurderer, at der har været omkring 4000 demonstranter.

Klokken 17.15 fortæller Ekstra Bladets mand på stedet, der er ved Svanemøllen Station, at demonstrationen stadig er i gang der. Han fortæller, at der er mange mennesker med palæstinensiske flag, og at der affyres fyrværkeri.

Klokken 17.40 er talerne ved Svanemøllen Station afsluttet, og demonstrationen slutter nu fra arrangørernes side, fortæller Ekstra Bladets mand på stedet. Der er dog stadig både demonstranter og politi til stede.

Politiet har ikke oplyst, om nogen er blevet anholdt i forbindelse med demonstrationen.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Københavns Politi.

DSB skriver på Twitter, at der ikke kører tog mellem Østerport og Helsingør på grund af politiets arbejde.

Folketingskandidat for Radikale Venstre Kashif Ahmad skriver på Twitter, at det er en skandale, at der er blevet kastet med kanonslag mod den israelske ambassade, og at det er en skandale, at politiet skyder med tåregas i en folkemængde fuld af børn og ældre mennesker.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at politiet er talstærkt til stede. Foto: Emil Agerskov

