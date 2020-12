Voldsom eksplosion i amerikansk storby: En 'bevidst handling'

En voldsom eksplosion har tidligt juledag lokal tid ramt storbyen Nashville i den amerikanske delstat Tennessee.

Det beretter flere amerikanske medier, heriblandt The Tennessean.

Ifølge mediet har de lokale myndigheder kaldt eksplosionen en 'bevidst handling'.

Trykket fra eksplosionen kunne angiveligt mærkes langt væk, ligesom braget også blev hørt adskillige kilometer væk.

Politiet rykkede ud, da de blev advaret om et mistænkeligt køretøj, som holdt parkeret foran en skyskraber i byens centrum. Da de ankom til stedet, vurderede de, at der var grund til at tilkalde assistance, som var på vej, da eksplosionen skete.

Tre personer er indlagt med skader efter eksplosionen.

Artiklen fortsætter under billedet...

En bil står i flammer efter eksplosionen. Foto: Andrew Nelles/Tennesean.com/Ritzau Scanpix

Større materiel skade

Der er sket store skader på de omkringliggende bygninger ved det kryds, hvor eksplosionen skete. Flere beboere er blevet evakueret som følge af eksplosionen og den efterfølgende brand.

Artiklen fortsætter under billedet...

En bygning har fået revet store dele af facaden væk efter eksplosionen. Foto: Andrew Nelles/Tennesean.com/Ritzau Scanpix

Ifølge News Channel 5 Nashville er alle i området blevet bedt om at flytte sig mindst to boligblokke væk af frygt for, at der kan ske flere eksplosioner.

