Voldsom eksplosion i amerikansk storby

En voldsom eksplosion har tidligt juledag lokal tid ramt storbyen Nashville i den amerikanske delstat Tennessee.

Det beretter flere amerikanske medier, heriblandt The Tennessean.

Trykket fra eksplosionen kunne angiveligt mærkes lang væk, ligesom braget også blev hørt adskillige kilometer væk.

Umiddelbart er der tale om en autocamper, der er eksploderet, men den præcise årsag er endnu uvis. Nogle medier skriver, at politiet ikke mistænker, at der ligger en forbrydelse bag, mens andre hævder, at politiet undersøger, om der var tale om en form for bombe.

Større materiel skade

Der er ikke umiddelbart nogen, der er kommet alvorligt til skade, men der er sket store skader på de omkringliggende bygninger ved det kryds, hvor eksplosionen skete. Flere beboere er blevet evakueret som følge af eksplosionen og den efterfølgende brand.

Ifølge News Channel 5 Nashville er alle i området blevet bedt om at flytte sig mindst to boligblokke væk af frygt for, at der kan ske flere eksplosioner.

Opdateres ...