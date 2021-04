Voldsom hændelse i USA: 'Mange sårede'

Politiet i den amerikanske by Indianapolis er rykket ud til, hvad der beskrives som en situation med 'mange sårede'.

Det skriver CNN.

Hændelsen har fundet sted ved en FedEx-pakkecentral.

I en briefing til pressen fortæller Genae Cook, talskvinde fra politiet, at flere er ramt af skudsår, og at der også er sårede, der er blevet kørt på hospitalet.

Vejene omkring bygningen er lukket på grund af politiets arbejde, beretter politiet på Twitter.

Pakkecentralen er beliggende tæt på lufthavnen i Indianapolis.

Ifølge lokaljournalisten Marc Mullins, der har rapporteret fra stedet morgenen igennem, så har gerningsmanden taget sit eget liv.

Det samme skriver CNN og uddyber, at politiet beretter, at der ikke længere er nogen fare for andre i området.

Der er foreløbig ikke nogen melding om et motiv fra gerningsmanden.

På pressebriefingen opfordrer politiet til, at hvis personer ikke har hørt fra familie, der arbejder hos FedEx, at de så tager hen til et lokalt hotel, hvor politiet selv vil befinde sig.

Opdateres ...