Voldsom hændelse på norsk universitet: To undervisere stukket med kniv

En underviser er i kritisk tilstand, og en anden underviser er såret efter et knivstikkeri ved en undervisningsbygning tilhørende Universitetet i Oslo (UiO) torsdag eftermiddag.

Anmeldelsen om knivstikkeri indløb 15.23, og ved politiets ankomst var personer på stedet i færd med at hjælpe de to ofre, imens nogle havde fået fat i den formodede gerningsmand.

Det skriver det norske medie VG.

Fandt to knive

Læreren, hvis tilstand betegnes som kritisk, er hastet til sygehuset, hvor vedkommende modtager behandling. Den anden tilskadekomne har fået lette skader og er kørt til behandling på den kommunale skadestue.

Den formodede gerningsmand er anholdt, og ifølge politiets indsatsleder er der tale om en studerende på UiO.

Politiet er fortsat til stede i og omkring bygningen, hvor de foretager undersøgelser. De har i forbindelse med undersøgelserne fundet to knive. Seneste melding lyder, at situationen er under kontrol.

Universitetets rektor kalder knivstikkeriet en 'chokerende hændelse' over for nyhedsbureauet NTB.

Politiet har ikke oplyst, hvorvidt der var elever til stede under episoden, men til VG oplyser indsatslederen, at overfaldet skete i et kontormiljø, og at der var flere personer til stede.

Ekstra Bladet følger sagen ...