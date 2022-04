Voldsom trafikulykke: Bil fløj 14 meter gennem luften

Fyns Politi måtte natten til søndag køre ud til en voldsom soloulykke på Kølstrupvej i byen Munkebo på det østlige Fyn, hvor en 29-årig mand blev kørt på skadestuen.

Det oplyste Henrik Krøjgaard, der er vagtchef ved Fyns Politi, søndag morgen til Fyens Stiftstidende.

- Han kører gennem en rundkørsel, hvor han rammer et vejskilt, hvorefter bilen flyver cirka 14 meter og lander på Kølstrupvej igen, fortalte han til mediet.

Bilen ramte en trailer, som stod parkeret ved vejen, og det bragte efterfølgende køretøjet til standsning.

Ifølge mediet var manden alvorligt tilskadekommen, da han blev sendt på hospitalet, men uden for livsfare.

Der blev taget en blodprøve på manden for at tjekke for alkoholpåvirkning, hvilket politiet som regel gør ved alvorlige færdselsuheld, lød det fra vagtchefen.

Umiddelbart havde politiet ingen begrundet mistanke om, at det skulle være tilfældet.