Voldsom trafikulykke ved Silkeborg

Der er sket et større trafikuheld med flere involverede i Silkeborg her til aften. Ulykken er sket i krydset mellem Lyngbygade og Frederiksberggade.

Det oplyser Midt - og Vestjyllands Politi på Twitter.

'Færdselsuheld, Frederiksberggade og Lyngbygade, med alvorlig personskade. Flere involverede køretøjer. Bilinspektør rekvireret,' skriver de.

'Der er p.t. ingen tidshorisont for, hvornår krydset åbnes for færdsel. Politi og redningsberedskab arbejder på stedet.'

Politiet oplyser i et senere tweet, at ulykken skete, da en 39-årig mand påkørte en modkørende og en parkeret bil. Den 39-årige skulle holde tilbage for rødt i krydset, men havde alt for meget fart på, og det endte derfor i en ulykke. Den 39-årige mand og føreren af den modkørende bil er begge kørt på hospitalet. Ingen af dem er i kritisk tilstand.

Far, søn og hund sprang for livet

Lige umiddelbart inden den 39-årige mand ramte en modkørende, havde han nært ramt en far og søn samt deres hund. De måtte springe for livet, for at undgå påkørsel, har vidner fortalt politiet. Derfor hører politiet gerne fra far og søn.

Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter overfor Ekstra Bladet, at den 39-årige bliver anholdt, når han har fået den nødvendige behandling på hospitalet.