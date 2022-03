Voldsom tumult før drabsforsøg på Christiania

Søndag morgen blev en mand stukket med kniv så alvorligt, at politiet betegner det som drabsforsøg. Episoden udspandt sig på Christiania.

Dagen efter blev en 34-årig mand varetægtsfængslet i forbindelse sagen. Manden nægter sig skyldig. Han er langt fra ukendt hos politiet.

I dag, onsdag, efterlyste politiet så en 26-årig offentligt. et par timer senere meldte han sig selv til politiet, hvilket i øvrigt skete på politistationen i Thisted.

Ifølge sigtelsen udspandt drabsforsøget omkring kl 06 søndag morgen, hvor offeret - en østeuropæisk mand - blev stukket to gange med kniv i brystet.

Ekstra Bladet kan nu føje yderligere oplysninger til sagen. Omkring midnat opstod der tumult i området omkring Pusher Street, fortæller kilder med indsigt i sagen.

Flaskekast

To mænd, der beskrives til at kunne være bulgarer eller russere, var klemt op i et hjørne, hvor de forsvarede sig ved at kaste kaste flasker imod en flok på mellem 20 og 30 med tilknytning til Pusher Street-miljøet, der forsøgte at komme ind på livet af dem.

Kort efter lykkedes de to mænd at flygte. Den ene løb sin vej i mørket, mens den anden flygtede op på et tag.

Godt seks timer senere udspandt drabsforsøget sig så. I følge sigtelsen skete det tæt ved bygningen kaldet Fredens Ark.

Men om offeret i sagen om drabsforsøget rent faktisk var en af de to østeuropæiske mænd, der tidligere på aftenen havde været i tumult med Pusher Street-folket, er langt fra sikkert.

Tilfældigt offer

En kilde peger i stedet på, at offeret rent faktisk havde været et andet sted i byen omkring midnat og først senere var kommet ud til Christiania. Dermed tyder det foreløbigt på, at det var en helt tilfældig mand, der var tæt på at miste livet.

Hos Københavns Politi vil man ikke kommentere Ekstra Bladets oplysninger. Brian Belling, chef for afdelingen for personfarlig kriminalitet, henviser til, hvad man udtalte i forbindelse med anholdelsen af den 34-årige.

Her udtalte man, at det ikke tyder på, at sagen har relationer til et opgør i rocker- eller bandemiljøet.