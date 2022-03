Voldsom ulykke: Mand kørt på hospitalet

En mand er lørdag eftermiddag kørt på hospitalet til undersøgelser, efter han kørte galt ved den østjyske by Vivild omkring middag.

- Det er et solouheld, og føreren er kørt til undersøgelse på skadestuen. Da vi kom frem til stedet, var han ved at få behandling, og vi har ikke haft mulighed for at tale med ham endnu, siger Hans Henrik Bagge, vagtchef ved Østjyllands Politi.

Artiklen fortsætter under billedet.



Årsagen til uheldet er endnu ikke afklaret. Foto: Øxenholt Foto

Manden var alene i bilen og ved bevidsthed, da han blev kørt på skadestuen, men hvorvidt manden er kommet til skade er uvist. Det er også uvist, hvad der præcist førte til uheldet, men politiet 'efterforsker bredt', fortæller vagtchefen.

Politiet er i gang med at afhøre personer om ulykken, og muligheden for at tale med bilens fører efter de endte undersøgelser forventer vagtchefen vil klarlægge, hvad der præcis er gået forud for, at bilen endte på taget.

Opdateres.