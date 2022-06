Voldsom ulykke: Passager greb fat i rattet på kørende bus

Københavns Politi har natten til fredag anholdt en 20-årig mand, der var skyld i en voldsom busulykke på Amagermotorvejen.

- En passager i bus 500s mod Københavns Lufthavn tager fat i rattet og laver et hårdt udslag, mens bussen kører omkring 70 kilometer i timen, siger vagthavende chef Espen Goldiksen til Ekstra Bladet.

- Det hårde greb i rattet får bussen til at ramme autoværnet, der knækker og 'spider' bussen forfra, så autoværnet går gennem bussen forfra og strækker sig helt ind til første passagersæde.

Flygtede

Efter ulykken, der skete klokken 01:12, stak gerningsmanden af til fods.

Politiets hundepatrulje fandt dog hurtigt frem til manden og fik foretaget en anholdelse.

Hverken chauffør eller bussens fem andre passagerer er kommet alvorligt til skade, men en enkelt måtte forbi skadestuen.

Den 20-årige fremstilles i grundlovsforhør i dag klokken 10.45.

Han er sigtet for grov kådhed og for at have bragt andres liv og førlighed i fare.

