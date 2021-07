Voldsom ulykke: Person i livsfare

En person er kommet alvorligt til skade efter en ulykke på Rute 12 Vardevej torsdag aften.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Som følge af ulykken er vejen spærret nord for Kibæk, der ligger syd for Herning, skriver politiet.

En personbil og en lastbil er involveret i ulykken. Det er føreren af personbilen, der er kommet alvorligt til skade. Vedkommende er blevet bragt på Skejby Sygehus og er i kritisk tilstand, oplyser politiet.

Føreren af lastbilen er blevet kørt til tjek på sygehuset i Herning.

Vil være spærret længe

Bilister opfordres til at finde alternativ rute. Politiet oplyser, at vejen ventes at være afspærret en del timer.

Der er tilkaldt en bilinspektør til stedet for at undersøge ulykkesstedet nærmere.

