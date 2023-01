Voldsom ulykke: Vej spærret i flere timer

Klokken 3 i nat skete der en voldsom ulykke på Amtsvejen omkring Hundested i Nordsjælland.

Det bekræfter vagchefen ved Nordsjællands Politi overfor Ekstra Bladet.

Der er tale om en voldsom ulykke, hvor to personbiler har været i et frontalt sammenstød.

- Der sker det, at den ene part, som er en 19-årig mand, kommer til at køre over i den modsatte vognbane, og dermed kører frontalt ind i en ældre kvinde på 65 år, oplyser vagtchefen.

- Den ældre kvinde var ikke specielt hårdt medtaget, men den unge mand blev kortvarigt erklæret i livsfare. Han er dog okay nu og slap med en stor hjernerystelse.

Den yngre mand havde en 21-årig kvinde med på passagersædet. Hun er også erklæret udenfor livsfare.

Sådan lyder tesen

Vagtchefen oplyser yderligere, at politiets tese lige nu er, at uheldet skyldes for høj hastighed.

- Tesen lyder, at det er en alt for høj hastighed, som skulle have resulteret i at den unge mand mister herredømmet over bilen. Men det er endnu ikke afklaret.

- Det er derfor heller ikke afklaret, hvordan vi læígger rent sagsmæssigt, oplyser han.

Efter uheldet var vejen spærret i flere timer, da politiet havde et større kranværktøj til at hjælpe dem med at fjerne de hårdt medtagede biler.

Vejen er nu helt åbnet igen.

