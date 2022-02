Voldsom ulykke mellem lastbil og personbil nord for Esbjerg

En lastbil og personbil er involveret i en landevejsulykke.

Sydjyllands Politis vagtchef bekræfter over for Ekstra Bladet, at der er tale om 'en voldsom ulykke med personskade'.

Hændelsen er sket på rute 463 ved Guldager nord for Esbjerg.

Politiet opfordrer bilister på ruten til at give plads til udrykningskøretøjer.