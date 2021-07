Krimi ... 20. jul. 2021 kl. 18:10

Voldsom video: Familie rystet over løsladelse

Henrik Josts 15-årige bonusdatter blev natten til mandag udsat for et overfald. At den sigtede kort tid efter blev løsladt, giver anledning til store frustrationer. Ekstra Bladet advarer om en voldsom video i artiklen