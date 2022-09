Voldsom video fra bilrøveri i New York: - Han har en pistol!

Det lignede en scene fra filmen Fast and Furious, da en sort Mercedes Benz ved højlys dag jagtede en sølvgrå SUV i det mondæne Upper West Side i New York.

Videoer fra stedet viser, hvordan tilfældige forbipasserende må søge i dækning, da den sorte Mercedes pludselig kører op på fortovet og smadrer direkte ind i SUV'en.

Herefter stiger en yngre mand i grå sweatshirt og sorte bukser ud ad bilen og løber målrettet mod SUV'en. Han forsøger uden held at smadre ruden i den højre side af bilen, da bilens chauffør stiger ud fra forsædet med hænderne over hovedet.

- Han har en pistol! Han har en pistol!, kan man høre flere vidner råbe.

Herfra ses manden tage en taske fra den smadrede bil, inden han skynder sig tilbage i sin Mercedes og flygter fra stedet.

20.000 i kontanter

Ifølge den amerikanske tv-station CBS News var det en 55-årig mand, der blev udsat for væbnet røveri. Han kom ikke fysisk til skade.

Politiet oplyser ifølge avisen New York Post, at ofret fik stjålet 20.000 dollars i kontanter under røveriet. Tv-stationen ABC 7 News skriver, at offer og gerningsmand kendte hinanden i forvejen.

Der er endnu ingen anholdte i sagen.