Voldsomme anklager: Mishandlede migranter og hjemløse

Fem italienske betjente er anklaget for at have udsat migranter og hjemløse for tortur

En rystende sag har ramt italiensk politi, efter at fem betjente er blevet anholdt og sigtet for tortur og legemsbeskadigelse mod migranter og hjemløse.

Derudover er to af dem også anklaget for racistiske hadforbrydelser mod afrikanske migranter.

Det skriver The Guardian.

Det er politiet i den italienske by Verona, der har efterforsket sagen, og ifølge dem er det under identifikationsprocesser, at episoderne har fundet sted.

Blandt andet er to af de mistænkte anklaget for at have tvunget en varetægtsfængslet person til at tisse på gulvet for derefter at 'bruge ham som en moppe til at tørre det op'.

Besvimede efter vold

I andre tilfælde lyder anklagerne på, at migranter har fået peberspray i øjnene og er blevet sparket i hovedet, til de er besvimet.

Ifølge efterforskerne i sagen har betjentene udnyttet deres status til at mishandle ofrene. Episoderne har fundet sted i perioden juli 2022 til marts 2023.

De anklagede betjente er blevet forflyttet til andre afdelinger, mens efterforskningen pågår.

Ifølge The Guardian er det ikke første gang, at italiensk politi er genstand for anklager om vold mod migranter.

Amnesty International anklagede i 2016 betjente for at bruge tortur mod migranter, der nægtede at afgive fingeraftryk. Og i sidste uge blev tre betjente anklaget for at stå bag et skibsforlis, der kostede 90 migranter livet. Det skriver flere italienske nyhedsbureauer.