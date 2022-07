Voldsomme beskrivelser fra vidner: Flere skudt

Skræmmende beretninger og billeder florerer lige nu verden rundt fra shoppingcentret Fields i København.

Ekstra Bladet har modtaget mange voldsomme beskrivelser fra folk, der var til stede i shoppingcentret eller har set eller hørt noget.

I skrivende stund er en mand blevet anholdt.

Et øjenvidne fortæller til Ekstra Bladet, at en pige er blevet skudt, og en anden hørte 10-15 skud blive affyret, da han gemte sig i Søstrene Grene i Field's med sin kæreste.

Ekstra Bladet er også til stede foran centret, og her fortæller en mand, at han datter har ringet til ham, og fortalt at hans kone er blevet skudt.

Chokket er ikke til at tage fejl af, når man ser på billeder af flere hundrede mennesker, der løber ud af Field's med hænderne i vejret.

En paramedicner med hænderne smurt ind i blod, fortæller til Ekstra Bladet, at han kommer direkte fra shoppingcentret og gerne vil derind igen og hjælpe, men at han ikke har fået lov af politiet.

'Der er skyderi'

Et andet vidne var på vej væk fra Field's i bil, da vedkommende så en mand med en form for riffel i hånden.

- Vi skulle ind i Fields og forlader bilen nede i parkeringskælderen. Da vi er på vej ud af bilen, kommer der en masse løbende, siger vidnet.



- 'Der er skyderi, der er skyderi' råber alle dem, der løber ud af Fields, og vi kører ud af parkeringskælderen igen.



- Vi drejer til venstre mod Kastrup Lufthavn, og der ser vi tre til fire betjente, som råber til en mand med et våben i hånden. Det lignede en baneriffel.



- Vi kunne høre de råbte 'Læg våbenet' og skyder et par varselsskud - og så er vi væk, fortæller vidnet til Ekstra Bladet.

Troede det var en leg

Et andet vidne opholdt sig i Byparken cirka 300 meter fra shoppingcentret. Her tog de selv flugten, da det gik op for dem, folk ikke løb for sjov.

- Jeg stod i Byparken med min lillesøster, og så så vi en masse unge mennesker komme løbende. Vi troede, det var en form for leg, fordi der var så mange unge mennesker - men så kom der pludseligt flere løbende, og så gik det op for os, at folk flygtede. Vi tog vores ting og begyndte at løbe i samme retning.



- Vi løb hen mod nogle lejlighedskomplekser, hvor der var en åben opgang. Der løb vi ind og stod sammen med cirka ti andre mennesker. Mænd, kvinder og små børn.



- Én af personerne boede i opgangen, og vi gik allesammen op til personen. Folk græd, og beboeren satte børne-tv på til børnene. For kort tid siden følte vi, at det var sikkert nok at forlade lejligheden, og så gik vi de få hundrede meter hjem til os selv.



Ekstra Bladet følger skyderiet tæt på eb.dk.