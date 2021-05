Voldsomme sammenstød mellem demonstranter og politi i Frankrig

Mange franskmænd er i dag, 1. maj, gået på gaden for at markere Arbejdernes Internationale Kampdag. Markeringen har ført til sammenstød mellem demonstranter og politi.

Ifølge Le Parisien er 17 personer anholdt i hovedstaden Paris, hvor politiet dagen igennem har haft mange sikkerhedsforanstaltninger. Her viser billeder også, at demonstranterne har sat ild til skraldespande på gaden.

I Paris har demonstranter sat ild til skraldespande på gaden. Foto: Bertrand Guay/Ritzau Scanpix

Det er ikke kun i Paris, at demonstranterne har været på gaden. Der meldes om, at der i Lyon er flere bankvinduer, der er blevet smadret. I Nantes lyder det, at politiet har brugt vandkanoner mod demonstranterne. Ifølge La Parisien har 3000 været på gaden i Lyon, 3500 i Marseilles og 3750 i Nantes.

Også gruppen De Gule Veste er på gaden. Demonstranter råber slagord om blandt andet bedre arbejdsvilkår og højere løn.