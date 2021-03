Voldsomme scener til corona-demo i Holland

Flere tusinde demonstranter er søndag samlet i byen Haag for at protestere mod nedlukningen af Holland.

Adskillige er blevet anholdt, og politiet har sat massivt ind over for demonstranterne.

Politiet i Haag har sat ind med politiheste og vandkanoner for at sprede forsamlingen af coronademonstranter, skriver The Guardian.

Hollandsk domstol går imod regering: Ophæv udgangsforbud

Voldsomme billeder

Flere billeder viser, at demonstrationen har udviklet sig dramatisk med voldsomme sammenstød mellem politi og demonstranter.

Ifølge det hollandske medie NOS har politiet grebet ind, fordi langt flere end de tilladte 200 demonstranter er til stede.

Demonstranterne råber ifølge mediet 'Kærlighed', 'Frihed' og 'Intet diktatur'. og bærer bannere med tekster som 'Stop med at lyve' og 'Forhastede love er diktatur'.

Politiet har endnu ikke meldt ud, hvor mange demonstranter, der er blevet anholdt under demonstrationen.

Corona-uro i Holland fortsætter for tredje aften i træk

Udgangsforbud

I januar blev flere byer i Holland også ramt af uro og optøjer, der var udløst af regeringens beslutning om at indføre et natligt udgangsforbud.

I forvejen var der indført en række tiltag for at begrænse coronasmitten i landet. Blandt andet er skoler og ikke-nødvendige butikker lukkede.

Det har betydet, at smittetallet er faldet. Men af frygt for, at de nye varianter skal brede sig, har regeringen indført et midlertidigt natligt udgangsforbud.

Opdateres ...

Foto: John Thys/Ritzau Scanpix

Foto: Peter Dejong/AP/Ritzau Scanpix

Foto: Peter Dejong/AP/Ritzau Scanpix

Foto: Robin van Lonkhuijsen/Ritzau Scanpix

Foto: Piroschka Van De Wouw /Ritzau Scanpix