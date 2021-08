Voldsomme tal: Politi angrebet på Pusher Street

Fysiske angreb, fornærmelig tiltale og trusler er en del af hverdagen for de betjente, der patruljerer i området omkring Pusher Street og Green Light District på Christiania.

Det viser en opgørelse over personfarlig kriminalitet på Christiania, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

I statistikken over de seneste fem år står det klart, at kriminalitet begået mod betjente er det, der fylder absolut mest i kriminalitetsbilledet på fristaden.

Det bekræfter politiinspektør i Københavns Politi Tommy Laursen også over for Ekstra Bladet. Voldsparatheden blandt folk i pusher-miljøet på Christiania er stor.

- Hvor farligt er det at være betjent på Pusher Street?

- Jeg vil ikke sige det er farligt, men vi skal tænke os rigtig godt om. Vi arbejder ud for nogle taktikker og strategier, der gør, at vi er i stand til at komme derind og også helst uden, at vi får en voldsom front imod os. Men det er ikke altid, det lykkes.

- Når vi er til stede, kan vi blive mødt med forskellige former for kasteskyts, meget, meget grov retorik og en stor front imod os, hvor 50-60 og nogle gange 100 mennesker samler sig og gør fælles front, siger politiinspektøren, der også tilføjer at de ikke oplever noget lignende andre steder i politikredsen.

690 anmeldte sager 315 sager handler om vold mod betjent 192 sager handler om fornærmelig tiltale mod betjent. 154 sager handler om, at der er blevet lagt hindringer i vejen for politiets arbejde. 29 sager handler om trusler mod betjent.

- Overhovedet ikke. Slet, slet ikke. Det er også personafhængigt. Hvem er til stede i miljøet, hvem er det vi skal anholde, og hvor meget modstand gør han. Det kan hurtigt skabe et stort tryk fra andre, der vil bakke den anholdte op.

- Vi skal selvfølgelig altid sørge for at være nok, og så tænker vi os meget om.

Seks voldtægter

Opgørelsen afslører også, at der i samme periode er blevet anmeldt seks voldtægter og fem røverier på Christiania.

Desuden er der blevet begået tre drab.

I januar 2018 blev en 58-årig christianit dræbt af en 32-årig hviderusser, som bagefter kravlede op på taget af en bygning og faldt eller sprang i døden. I februar 2020 blev en 57-årig bartender fra Woodstock stukket ihjel af en 71-årig spanier.

Kun det seneste drab, hvor en 22-årig ung mand blev likvideret natten til 4. juli i år, har dog relation til Pusher Street.

Drabet har fået mere end 100 christianitter til at sige 'Nok er Nok'. I en fælles erklæring kræver de Pusher Street lukket ned en gang for alle.

Offeret er født og opvokset på fristaden.

Flere hundrede lys blev tændt til ære for den 22-årige, der blev dræbt af skud. Foto: Kenneth Meyer

Et kæmpestort grafitti-maler af den 22-årige er også blevet lavet efter drabet. Foto: Kenneth Meyer

Gruppearbejde om Pusher Street

Om 'nok' vitterligt er nok bliver drøftet på et fællesmøde på Christiania søndag.

Her er der ifølge Christianias nyhedsmedie Ugespejlet lagt op til gruppearbejde, hvor tre helt centrale spørgsmål skal diskuteres:

* Vil vi acceptere at banderne bestemmer stadigt mere på Christiania?

* Vil vi acceptere at vores egne børn er en del af fødekæden til hashmarkedet?

* Kan grupperne tilslutte sig, at vi undsiger os hashmarkedet

Der er afsat i alt fem timer til fællesmødet. Talsmand Risenga Manghezi har tidligere afvist at udtale sig forud for mødet, men henviser til den fælles erklæring.

Her melder gruppen ud, at de ikke længere vil lægge jord til, hvad de selv kalder 'Storkøbenhavns hash-supermarked, som er løbet løbsk'. De vil have 'den fredelige, kreative og sprudlende fristad' tilbage.

Pusher svarer igen: Christianitter er dobbeltmoralske

Politiinspektøren: Bander gør staden utryg

Københavns Politi har allerede tilkendegivet, at man bakker op om de mange underskriftindsamlere, der har tilkendegivet, at 'nok er nok' og rakt en hjælpende hånd frem.

Ifølge politiinspektør Tommy Laursen er der sket en bekymrende udvikling i Pusher Street.

- Vi har arbejdet i mange år med den organiserede hashhandel derude. Og alle de kriminelle bandegrupperinger, som vi ser i den øvrige del af politikredsen, kan vi nu konstatere, er til stede i Pusher Street.

- Det er sket inden for det seneste år, og jeg kan sagtens forstå, at den almindelige christianit føler sig utryg, lyder det fra Tommy Laursen.

- Det, synes vi, er en meget uheldig udvikling.