Voldsomme ulykker på stribe skaber trafikale knudepunkter

Et trafikulykker mellem to biler på Holmevej cirka fem kilometer vest for Aars skaber i skrivende stund trafikale udfordringer.

To biler er kørt frontalt sammen, lyder det fra vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen. Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at en person er blevet fløjet med helikopter til hospitalet, mens to andre er blevet kørt af sted med eskorte.

Foto: René Schütze

Trafikulykken spærrer lige nu begge vognbaner. Det er fortsat uvist, hvilken tilstand de implicerede er i. Politiet fik anmeldelsen via 112 klokken 12.52.

Ifølge Nordjyllands Beredskab har de assisteret med frigørelse, hvor man må antage, at en person har været fastklemt.

En bilinspektør er blevet tilkaldt til stedet. Der er ligeledes en færdselspatrulje, indsatsleder og to politivogne på stedet.

Foto: René Schütze

Ekstra Bladet følger sagen ...

To ulykker i Sydjylland

I Sydjyllands politikreds har de også travlt onsdag eftermiddag. Her meldes om to uheld, der begge skaber trafikale udfordringer.

På Rute 12 på Lundvej mellem Varde og Sig lyder meldingen, at flere biler er stødt sammen. Politiet har ikke yderligere for nuværende. Vejen var kortvarigt spærret. Politiet er færdige på stedet, og trafikken glider igen.

Også på Vestre Maltvej i Sydjylland mellem Brørup og Malt er to biler kørt sammen. To personer er kørt på hospitalet.

Her ønsker politiet, at bilister finder alternative ruter, hvor de opfordrer trafikanten til at fortsætte deres tur over Ladelund. Politiet har ikke yderligere i skrivende stund.

Ekstra Bladet følger udviklingen ...