Voldsomt drab på direktør: Nu reagerer virksomheden

Drabet på en 50-årig kvindelig direktør og virksomhedsejer fra Ebeltoft sent lørdag aften har efterladt ikke alene hendes nærmeste i chok og sorg.

Også den virksomhed, som Britt Kaiser Palmgren, nu afdød direktør og ejer af Palmgren Erhvervsrengøring, som hun har opbygget og drevet gennem 15 år, er efterladt i et enormt tomrum.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som er sendt ud fra Palmgren Erhvervsrengøring onsdag morgen:

’Britt Kaiser Palmgren var stolt af sin virksomhed, og hendes gode humør og smittende latter var hverdag på firmaets adresse. Britt efterlader et uendelig stort tomrum, som bliver umuligt at udfylde.

Hun havde en stor kontaktflade, og hendes pludselige dødsfald har berørt mange mennesker, ikke mindst i Ebeltoft, hvor hun boede med sine børn. Det er vigtigt for os at understrege, at Palmgren Erhvervsrengøring Jylland, som selvfølgelig vil blive drevet videre i Britts ånd’, hedder det i pressemeddelelsen.

Palmgren Erhvervsrengøring har flere end 100 ansatte og har firmadomicil i Risskov ved Aarhus.

Den 50-årige kvinde blev dræbt med kniv lørdag kort før midnat.

Hendes 53-årige mand er sigtet for drabet.

Han erkender at have forvoldt sin hustrus død men nægter sig skyldig i manddrab.