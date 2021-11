Voldsomt fangeoprør: 58 døde i Ecuador

Efter endnu et blodigt fangeoprør i Ecuador er over 60 indsatte døde. I starten af september mistede 118 fanger livet i samme fængsel.

68 personer har mistet livet og 12 er sårede i et nyt blodigt fangeoprør i et af Ecuadors største fængsler.

Oprøret skete lørdag 13. november i fængslet Penitenciaría del Litoral i udkanten af byen Quayaquil i Quayas-provinsen, som er det samme fængsel, hvor 118 fanger mistede livet i et andet oprør tilbage i starten af september.

Dengang blev fem personer halshugget, inden sikkerhedsstyrker kunne genskabe freden.

Det skriver flere internationale medier, herunder CNN.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Politibetjente ved siden af en død fange på taget af fængslet. Foto: Nicola Gabirrete/Ritzau Scanpix

Banderelateret

Fredag nat begyndte politiet i Ecuador at sætte diverse sikkerhedsprocedurer i gang, efter der blev rapporteret om skud og mulige konflikter mellem de indsatte i fængslet, har Pablo Arosemena, der er guvernør i Quayas-provinsen, sagt i en meddelelse.

Ifølge guvernøren brugte de indsatte 'ikke kun våben og detonationer, men de forsøgte også at kvæle (andre fanger), brændte madrasser og mere'.

På nuværende tidspunkt er meldingen, at det voldelige oprør ser ud til at være banderelateret.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En pårørende til en indsat venter på nyt om situationen i fænglset. Foto: Fernando Mendez/Ritzau Scanpix

Overfyldte fængsler

Volden skyldes blandt andet overfyldte fængsler.

Fængslerne i Ecuador er nemlig så overfyldte, at landet efter det dødelige oprør i september begyndte at benåde flere tusinde fanger for at skabe plads, skriver CNN.

I juli sagde tidligere fængselschef Eduardo Moncayo til lokale medier, at Penitenciaría del Litoral var landets mest overfyldte fængsel med mere end 9000 fanger, selvom der kun er plads til 5000.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En ambulance ankommer, efter at optøjerne er faldet til ro. Foto: Fernando Mendez/Ritzau Scanpix

Indsatte med granater

Derudover er fangerne i Ecuadors fængsler også godt bevæbnede.

Flere indsatte havde blandt andet automatiske våben og granater, som blev brugt i optøjerne.

I et fængsel i byen Ibarra i det nordlige Ecuador fortalte en fængselsbetjent til CNN, at de ofte var bange for at blive overvældet af et stigende antal fanger med adgang til alt fra macheter til granater.

Efter oprøret i september fandt politiet pistoler, ammunition, 25 knive, tre granater og forskelligt narkotika.

Til oprøret medbragte politiet også pansrede køretøjer. Foto: Fernando Mendez/Ritzau Scanpix