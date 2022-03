Voldsomt opkald: 'Der ligger tre mænd i en blodpøl'

RETTEN I HOLBÆK (Herfølge): Det gik voldsomt for sig, da tre mænd blev skudt ved 18-tiden 17. november 2020 på en p-plads i Kalundborg.

Seks er tiltalt i sagen, der begyndte i dag ved Retten i Holbæk, der har lånt et retslokale i Herfølge. En syvende, der nævnes i sagen, er flygtet til udlandet, og derfor behandles hans sag særskilt. Alle seks nægter sig skyldige.

Ved skyderiet på p-pladsen mistede to mænd livet, mens det lykkedes personalet på sygehuset at redde det tredje offer. Det er politiets opfattelse, at skyderiet var kulminationen på et opgør i det kriminelle indvandrerbandemiljø.

Konkret imellem LTF-banden og en gruppering, som politiet kalder Sydkystgruppen, vurderer politiet.

Ved sagens begyndelse har den ene anklager, Anja Lund Liin, forelagt sagen. Og i den forbindelse forklaret, hvordan politiet i første omgang hørte om skyderiet.

Den pågældende dag i november modtog alarmcentralen et opkald fra en købmand i Kalundborg.

- Goddag, der er lige kommet én ind i butikken, der fortæller, at der lige er blevet skudt en mand på Nørre Allé 133 i Kalundborg. Send gerne politi, lød det indledningsvist i opkaldet til alarmcentralen.

- Der ligger tre mand. Er de allesammen døde? Hvad helvede er det? Det ser forfærdeligt ud. Der ligger tre mand i en blodpøl, lød det sekundet efter i opkaldet til alarmcentralen.

- Vi er på vej. Vi sender også ambulancer, lød svaret fra alarmcentralen.

Alarmcentralen rådede derefter til, at købmanden og hans kunder fortsat holdt sig inde i butikken, indtil politiet nåede frem.

Da politi og ambulancer nåede frem til gerningsstedet, blev det ene offer erklæret død på stedet. En anden døde kort efter ankomsten til sygehuset, mens den tredje overlevede.

I forhold til, hvad der konkret udløste konflikten imellem de to grupperinger, ønskede anklageren ikke at løfte sløret for noget endnu.

- Det vender vi tilbage til senere i sagen, forklarede Anja Lund Liin.