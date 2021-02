Voldsomt overfald i fængsel

En kvindelig fængselsbetjent blev tirsdag aften offer for et voldsomt og tilsyneladende helt umotiveret overfald

For anden gang på få dage er fængselsbetjente blevet umotiveret overfaldet. Denne gang i Vestre Fængseln hvor to kvindelige betjente var målet.

Det oplyser Fængselsforbundet i en pressemeddelelse.

Denne gang faldt overfaldet sted i forbindelse med en gårdtur, hvor en kvindelig fængselsbetjent stod og ventede i døren. Da en indsat er på vej ind giver han hende pludselig et knytnæveslag i ansigtet.

'En anden betjent kommer til, men den indsatte når også at overfalde hende med knytnæveslag, før det øvrige personale kommer dem til undsætning og får den indsatte pacificeret', skriver fængselsforbundet.

Indsatte overfalder fængselsbetjente med knytnæveslag

Den indsatte i Vestre er ikke banderalteret, men der tale om mands med velkendt og lignende historik i Kriminalforsorgens regi, fortæller Bo Yde, formand for Fængselsforbundet.

De to fængselsbetjente blev efterfølgende kørt på skadestuen.

For bare to dage siden kunne Fængselsforbundet melde om en lignende sag fra Enner Mark Fængsel ved Horsens.

Overfaldet skete på den såkaldte fokusgang, hvor der sidder bandemedlemmer med tilknytning til LTF-banden. Det er langt fra første gang, at LTF-figurer har stået bag overfald på fængelspersonale. Tvært imod har medlemmerne af den nu forbudte bande udført en lang række lignende overfald gennem den seneste årrække.

Forud for overfaldet havde der været en diskussion mellem ansatte og indsatte, der førte til uro.

De to betjente forsøgte at skabe ro, men endte med at blive overfaldet af knytnæveslag i ansigtet, skriver Fængselsforbundet i meddelelsen.