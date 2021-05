Voldsomt rambuktyveri: Glasskår over det hele

Det ser voldsomt ud på Pilestræde i København, hvor der natten til onsdag har været et rambuktyveri i Illum.

Indtil for kort tid siden var der fuldstændig åbent ind til afdelingen, hvor telefoner og Mac-computere udstilles. Lige ved siden af ligger afdelingen med ure, og det er dér, to gerningsmænd har slået sig løs under nattens tyveri.

Der ligger glasskår over det hele, og skilte ligger væltet inde i den del af Illum i København, der i nat gik fra at være shoppingparadis til at være gerningssted.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at politiet har dækket 'hullet' til, og at man indenfor kan se, at der ligger massevis af smadret glas. Den gitterport, gerningsmændene er kørt igennem, lige sammenrullet på fortovet.

Knust glas på gulvet i butikken. Foto: Kenneth Meyer

Tyvene kørte igennem det gitter, der ellers skal beskytte butikken mod indbrud. Foto: Kenneth Meyer

Der er en del politiafspærring, og den afdeling, der er blevet ramt, er blevet skærmet af, så man ikke kan tilgå eller se den fra butikken.

Senest fortæller Ekstra Bladets mand på stedet, at politi er ankommet, og at teknikere skal ind og se på området.

Bakkede gennem facaden

Københavns Politi formoder, at der er tale om to gerningsmænd, der bakkede en bil ind gennem butikkens facade. Det fortæller central efterforskningsleder hos Københavns Politi Anders Frederiksen til Ekstra Bladet. De modtog anmeldelsen klokken 01.57.

- Der er kommet nogle til stedet, og så har de bakket bilen ind i butikken, ind gennem gitter og alt hvad der er af sikkerhedforasntatlninger. I butikken er de steget ud og har banket hul på forskellige glasmontre med ure i.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet er politi og teknikere lige nu på stedet. Foto: Kenneth Meyer

Flygtede på scooter eller knallert

Efterforskningslederen fortæller, at gerningsmændene, der endnu er ukendte, formentlig er kørt derfra på en scooter eller knallert.

- Vi har ikke overblik over hvor meget, der er stjålet, på nuværende tidspunkt, men butikken åbner klokken 10 til formiddag, og jeg tænker, at forretningen dernede lige skal have mulighed for at finde ud af, hvor meget der mangler.

Efterforskningslederen formoder, at butikken må ligge inde med overvågning, som nu skal ses igennem.

Foto: Kenneth Meyer