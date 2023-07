Voldsomt slagsmål: Tyder på økonomisk motiv

To personer fremstilles i grundlovsforhør lørdag formiddag

To mænd fremstilles lørdag formiddag i grundlovsforhør i Retten i Holbæk efter et voldsomt slagsmål på et pizzeria på Sct. Hansgade i Ringsted fredag eftermiddag.

Fire personer kom alle i større eller mindre grad til skade, og den ene var slemt tilskadekommen og i første omgang i 'kritisk tilstand'. Lørdag morgen er status, at manden er stabil og uden for livsfare, men politiet afventer en status fra Rigshospitalet.

Der venter nu et stort efterforskningsarbejde, ligesom der skal ses videomateriale igennem. Derfor er der heller ikke kastet fuldstændig lys over sagen og de involverede parters relation.

- Det tyder på, at der har været et økonomisk mellemværende mellem de to, vi fremstiller, og den forurettede, som er den anden part, siger vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi, Emil Grønning.

Derudover har der været en fjerde part, som formentlig ikke har noget med sagen at gøre, men som har lagt sig imellem eller prøvet at stoppe slagsmålet.

Der er umiddelbart intet, der tyder på, at sagen er bande- eller narkorelateret.

- Hvor mange var bevæbnet ved episoden?

- Vi ved, at der i hvert fald har været en, der har været bevæbnet, siger vagtchefen.

Grundlovsforhøret starter klokken 10.30.