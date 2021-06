En yngre kvinde har været involveret i et solouheld, oplyser Østjyllands Politi

En yngre kvinde har været involveret i et voldsomt solouheld på Klemstrupvej mellem Ryomgård og Pindstrup i Jylland.

Det oplyser Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi fik en anmeldelse 14.53 gennem 112 om at en yngre kvinde skulle have været involveret i et solouheld, fortæller vagtchefen hos Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Politiet er stadig til stede ved ulykken for at få kortlagt hvad der er sket, og oplyser yderligere, at kvinden var ved bevidsthed da de amkom.

- Det er alt hvad vi ved lige nu, siger vagtchefen hos Østjyllands Politi afsluttende.

Opdateres ...