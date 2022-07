Voldsomt trafikuheld: Flere involveret

Der er fredag aften sket en voldsomt trafikuheld på Aalborgvej tæt på Hovsørvej ved Thisted, hvor to personbiler er kørt sammen med i alt syv personer involveret.

Flere ambulancer blev kaldt til stedet, men heldigvis var der ingen alvorlig tilskadekomne som følge af uheldet.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Klokken 18.09 får vi en melding. Der er to biler involveret i ulykken, hvor der i den ene var to voksne og tre børn, og i den anden to voksne, siger vagtchef Ole Vanghøj.

Vagtchefen fortæller, at det ene køretøj forud for ulykken drejer til venstre og overser en modkørende, hvilket så resulterede i ulykken.

Politiet har på nuværende tidspunkt ikke tænkt sig at spærre Aalborgvej, men de kommer til at arbejde på stedet, lyder det.