Voldsomt vejr: Ambulance påkørt

En ambulance er sent mandag eftermiddag blevet påkørt på Svendborgmotorvejen.

Ambulancen blev påkørt, da den holdt i nødsporet for at tjekke op på en borger, der også havde parkeret sin bil i nødsporet.

Til Ekstra Bladet melder Fyns Politi, at der ikke er nogen tilskadekommende efter uheldet, mens der heller ikke meldes om kødannelse.

Fyns Politi advarer om snefygning på motorvejene, efter der også skete et solouheld mandag eftermiddag på E20 Fynske Motorvej vest for Nyborg, hvor en bil er snurret rundt og holder i nødsporet med snuden den forkerte vej.

Heller ikke her meldes der om kødannelse, men Fyns Politi opfordrer til at køre forsigtigt og holde afstand på vejene.

Samtidig meldes der om snedækkede veje og risiko for fygning i store dele af landet

Varsler om snestorm

På Bornholm og Sydsjælland kan man forvente at få endnu mere sne de kommende dage. Det varsler DMI, der forventer, at der falder mellem 15-30 centimeter sne og blæst på over 10 meter i sekundet.

På Twitter fraråder Borholms Politi al unødvendig kørsel efter klokken 18, da vejene hurtigt fyger til igen.

På E20 Øresundsbroen blæser det nu så kraftigt, at det frarådes at passere med vindfølsomme køretøjer. Vinden forventes at lægge sig omkring kl. 01.00, oplyser Vejdirektoratet.