Voldtægt på Oslobåden: Fætre skyldige

To fætre blev mandag kendt skyldige i at have voldtaget en ung kvinde på Oslobåden i april i år - begge blev idømt et år og seks måneders fængsel

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): - Hun var meget beruset og ude af stand til at modsætte sig handlingerne og give samtykke.

Sådan lød det fra dommeren, efter hun havde læst dommen op foran chokerede tilhører og de nu dømte mænd på henholdsvis 32 og 38 år. De blev kendt skyldige i voldtægt, voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje samt blufærdighedskrænkelse.

Sagen, der har kørt over tre retsdage, var en prøvelse af den stadig nye samtykkelov. Og det var netop manglende samtykke, der resulterede i fængselsdomme til de to mænd.

Annonce:

Tilbage i april var de to dømte, som også er fætre, på familietur med Oslobåden. Her mødte den 32-årige en ung kvinde, som han senere på aftenen forsøgte at hjælpe tilbage til hendes kahyt og søster. Da det ikke lykkedes, tilbød han, at hun kunne sove i hans kahyt sammen med ham selv og hans seks år ældre fætter. Herfra er der uenighed om, hvad der præcis skete.

De blev dømt for at have samleje med kvinden og ført hendes hænder til at masturbere dem begge. Ydermere blev den 38-årige dømt for at have haft analt samleje med kvinden og slikket hendes bryst og befølt hendes kønsdele med hænderne.

Den unge kvinde anmeldte dagen efter begge mænd for voldtægt, men de har hele tiden nægtet sig skyldige.

Dog var det en enig domsmandsret, der idømte de to fætre et år og seks måneders fængsel hver. Desuden blev de dømt til at betale en erstatning på 50.000 kroner til kvinden.

Læs også: Søster: - Det var voldtægt og Tiltalt for voldtægt på Oslobåden: - Jeg vågnede til sexlyde

Anklagemyndigheden gik fredag efter præcis den dom, som retten senere afsagde, hvorfor der ikke var meget andet en tilfredshed at spore hos anklager Stine Skovgaard.

Annonce:

- Selvfølgelig er det en dom, som vi er meget tilfredse med. Dommens præmisser er vi også meget tilfredse med, sagde hun til Ekstra Bladet.

Retten begrundede dommen med, at de dømtes forklaringer var utroværdige og modstridende, og at den 32-åriges forklaring var konstrueret.

- (Den forurettedes, red.) forklaring fremstod selvoplevet, uden overdrivelse og i det hele troværdig. Den støttes af videoovervågning, hendes henvendelse ved Rigshospitalet, personundersøgelsen, og hendes adfærd efter voldtægten, sagde dommeren.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den forurettede kvinde i sagen var på tur med sin søster - en tur, hvor der var lagt op til fest, alkohol og hygge. Foto: Jens Dresling

Ville frifindes

- (Forurettede, red.) har fremstået ekstremt troværdig over for retten - hun har fortalt samme historie til retsmedicineren, politiet og i retten.

Sådan sagde anklageren i hendes procedure og tilføjede:

- Jeg er i hvert fald ikke i tvivl. Det er ikke reaktionen på en kvinde, der har haft frivillig sex. Det er reaktionen på en kvinde, der er blevet voldtaget.

Det var den 32-åriges forsvarer ikke enig i.

Annonce:

- Selvom man overordnet opfatter hendes forklaring som troværdig, er der masser af mulighed for, at hun tager fejl. Hun kan få en eller anden tanke i hovedet, som hun har arbejdet videre med, sagde han.

- Hvis de modstridende forklaringer i retten er lige troværdige, må der ske frifindelse. Og anklagemyndigheden har bevisbyrden.

Netop frifindelse var, hvad begge forsvarer påstod på vegne af deres klienter.

En del af anklageskriftet var også, at voldtægten skulle være foregået i forening og efter fælles forståelse mellem de to fætre.

- En indleder en forbrydelse, en anden deltager i den. Det er det, jeg mener, der er sket her, sagde anklageren.

Det mente begge forsvarsadvokater dog ikke var tilfældet.

- Man må skille sagerne fra hinanden, sagde den 32-åriges forsvarsadvokat.

- Man kan alene dømmes for det, som retten finder bevist, man har gjort. Man kan ikke dømmes for, hvad den anden har gjort, tilføjede den 38-åriges forvarer.

Forsvareren modsagde også, hvad anklageren sagde om, at de skulle have ’taget ture’.

Annonce:

Retten mente dog, at de to fætre havde handlet i forening og efter fælles forståelse.

Videre til landsretten

Begge de dømte mænd valgte at anke dommene til landsretten.

- Vi har anket til landsretten, da dommen er forkert, først og fremmest fordi der er dømt i forening. Man har godtaget hendes forklaring en til en og undladt at tage højde for den tvivl, der er, når begge parter er berusede, sagde forsvarer for den 32-årige dømte, Jens Bruhn-Petersen til Ekstra Bladet efterfølgende.

Retten besluttede slutteligt, at begge mænd skal forblive varetægtsfængslede, indtil ankesagen skal for landsretten.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til seneste episode af Ekstra Bladets aktuelle krimi-podcast 'Afhørt'.