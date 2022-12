Voldtægts-boomerang: Kvinde sigtet for falsk anmeldelse

Pure frifindelse af gymnasieelev i voldtægtssag får nu konsekvenser for 19-årig kvinde, som sigtes for falsk anmeldelse og for at have talt usandt i retten

Politiet sætter nu hårdt mod hårdt over for en 19-årig tidligere gymnasieelev.

Den unge kvinde anmeldte sidste år en klassekammerat på Sorø Akademi for at have forulempet og voldtaget hende to gange. Men nu risikerer de barske og - efter rettens opfattelse - ubegrundede og falske beskyldninger - at ramme hende selv som en boomrang.

Jens Jedig Christiansen, politikommissær i Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi bekræfter overfor Ekstra Bladet, at der er rejst sigtelse mod kvinden for at have afgivet falsk anmeldelse mod den jævnaldrende elev og for som vidne at have talt usandt i retten.

Den nu pure voldtægts-frifundne 19-årige elev er stadigvæk mærket af den opslidende straffesag. Han håber, at en potentiel dom for falsk forklaring mod den kvinde, som anmeldte ham, kan give ham en form for moralsk oprejsning. Foto: Linda Johansen

I oktober endte Retten i Næstved i enighed med at frifinde den unge mand i voldtægtssagen. En dom som statsadvokaten opgav at anke.

- Det er rigtigt. Vi modtog anmeldelsen lige efter frifindelsen af manden, og vores behandling af den har været forholdsvis simpel. Vi har jo en afgjort sag at tage udgangspunkt i, siger Jens Jedig Christiansen.

Politiet ligger både inde med båndoptagelser af politiets afhøringer af kvinden og af hendes forklaringer i retten.

Teenager vil have oprejsning

Ender anklagemyndigheden med at rejse tiltale mod kvinden, og bliver hun fundet skyldig, kan det udløse fængselsstraf og en alvorlig plet på straffeattesten.

For den nu totalt rensede 19-årige mand kastede anmeldelsen og akademiets rektor Kristian Jacobsens utraditionelle håndtering af den unge kvindes anklager en stor personlig krise, en lodret bortvisning og en opslidende straffesag af sig.

Det har han forklaret i et større interview med Ekstra Bladet. Han har ikke lagt skjul på, at han også udover den klare frifindelse gerne vil have moralsk oprejsning.

Politikommissær Jens Jedig Christiansen oplyser, at kvinden blev bekendt med sigtelsen i sidste uge, og at hun indtil videre ikke har ønsket at udtale sig.

- Det er jo en verserende straffesag, så mere kan jeg ikke sige. Nu må vi afvente, hvad anklageren når frem til, siger lederen af efterforskningen.

Overfor Ekstra Bladet har den rensede unge mand ikke lagt skjul på, at straffesagen var en barsk og chokerende oplevelse. Lettelsen var også tydelig, da han blev pure frifundet for voldtægts-anklagerne. Foto: Linda Johansen

Kvindens sexkarakterbog

Den nu sigtede kvindes forsvarsadvokat,Tenna Debalsteen, holder også kortene tæt ind til kroppen.

- Jeg er lige blevet beskikket som forsvarer, så nu skal jeg have tid til at sætte mig ind i sagen. Men jeg har talt med min klient, og hun nægter sig skyldig, siger Tenna Dabelsteen.

I frifindelsen af den 19-årige mand lagde Retten i Næstved vægt på, at der ikke var skyggen af bevis for, at et blowjob og to samlejer mellem de to teenagere på en mark og senere hans kollegieværelse var andet end ligeværdig, frivillig sex med hendes samtykke.

Kvindens forklaringer blev vurderet til at være utroværdige. Hun havde blandt andet skrevet en særlig sexkarakterbog i forløbet, hvor hun gav den nu frifundne partner en god vurdering.

Hun fremstod desuden glad og jublende over forholdet på de sociale medier, indtil det gik op for hende, at klassekammeraten ikke for alvor var interesseret i hende.

Kort efter gik hun til akademiets rektor med voldtægts-beskyldningerne.

Frifundet elev: Hun ville ødelægge mit liv

- Jeg krydser fingre for, at hun bliver dømt. Jeg har absolut ingen sympati for hende.

Det er den frifundne 19-årige eks-gymnasieelevs umiddelbare reaktion på, at politiet nu rejser sigtelse mod den jævnaldrende klassekammerat, der trak ham igennem en voldtægtssag.

- Det er helt retfærdigt, at det sker. Jeg er taknemmelig og tilfreds og har fuld tillid til, at politiet og retssystemet gør det rigtige, siger den unge mand, som står ved sine tidligere udtalelser til Ekstra Bladet, om at han hader den kvinde, han havde et seksuelt forhold til hen over sommeren 2021.

- Jeg kunne måske have lidt ondt af hende, hvis hun gjorde det, fordi hun havde alvorlige psykiske problemer. Men sandheden er jo, at hun ville ødelægge mit liv. Det var hendes motiv, siger den unge mand.

Han blev bortvist fra Sorø Akademi og måtte senere under enormt psykisk pres færdiggøre sin studentereksamen på et andet gymnasium, mens retssagen kørte.

Hele processen med rektor Kristian Jacobsens målrettede forsøg på at gå uden om politiet, give de to elever mundkurv på og gennemtvinge en mægling på skolen, har givet ar på sjælen, som han stadigvæk kæmper med.

- Jeg følte, at hele min verden faldt sammen, at jeg var dømt på forhånd, og at han (rektor, red.) havde taget parti imod mig, lyder hans forklaring.

Kristian Jacobsen, rektor på Sorø Akademi, afventer stadigvæk resultatet af en klagesag mod ham for grov pligtforsømmelse og en anmeldelse for at have udsat den nu frifundne, tidligere elev for blandt andet ulovlig tvang. Foto: Tina Mortensen/TV2 Øst

Sorø Akademis rektor Kristian Jacobsen har en verserende klagesag om grov pligtforsømmelse kørende mod sig i Børne- og Undervisningsministeriet i efterspillet af voldtægtssagen. Han er desuden anmeldt til politiet for overtrædelse af den skærpede underretningspligt i serviceloven og for at have udsat den nu frifundne elev for ulovlig tvang.

Kristian Jacobsen har ikke ønsket at give kommentarer udover, at det efter hans opfattelse er 'en umådeligt trist sag'.

