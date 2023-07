Voldtægtsdømt 'Hr. Doktor': Får to års fængsel

To års fængsel.

Sådan lyder den endelige dom til den nu 31-årige forhenværende læge Carlos Shiralipour, der nu også er dømt i landsretten for seksuelle overgreb på patienter. Det er dermed en stadfæstelse af byrettens dom fra december sidste år.

Det skriver Viborg Stifts Fokeblad.

Tre af overgrebene fandt sted i januar sidste år på ortopædkirurgisk afdeling på Viborg Sygehus, hvor den nyuddannede Carlos Shiralipour var ansat i sit første vikariat.

Her 'undersøgte' Carlos Shiralipour to kvindelige patienters bryster, selvom de var til behandling for en skade på albuen og med en brækket fod, mens den tredje kvinde blev udsat for en voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

I dette tilfælde gennemførte lægen en vaginalundersøgelse med sine fingre på patienten, der havde slået ankel og knæ voldsomt efter et fald på løbebånd. Undervejs omtalte han sig selv som 'Doktor C', har kvinden senere forklaret.

'Hr. Doktor'

Det fjerde overgreb skete på Aarhus Universitetshospitals akutafdeling i marts sidste år. Her var en ung kvinde indlagt på grund af høj feber, da hun fik besøg af Carlos Shiralipour på sin stue.

Her foretog han både en vaginal og rektal undersøgelse af den unge kvinde, selvom hans vagt var slut, og det allerede var konstateret, at kvinden havde influenza og blot skulle have hvile. Ifølge offeret omtalte Carlos Shiralipour sig selv som 'Hr. Doktor', mens han lavede de dybt krænkende undersøgelser.

Mangler journaler

Fælles for alle fire tilfælde af overgreb er, at Carlos Shiralipour ikke har journaliseret sine undersøgelser. Han har hele vejen igennem hævdet, at de var lægefagligt begrundet.

Samtidig har en lang række mere erfarne læger vidnet i sagen, og de har alle uafhængigt af hinanden sagt, at de aldrig ville have foretaget undersøgelserne, som de blandt andet kalder 'grænseoverskridende'.

Gik efter frifindelse

Carlos Shiralipour og hans forsvarer, Jan Schneider, gik efter at få den unge læge frifundet i landsretten. Omvendt ønskede anklageren, at straffen skulle skærpes til tre et halvt år, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Den nu 31-årige mand blev samtidig frakendt retten til at udøve lægegerning indtil videre.

Eftersom Carlos Shiralipour har siddet varetægtsfængslet i 15 måneder, blev han løsladt af dommeren.

