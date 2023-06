Voldtægtsdømt journalist igen i retten

Pædofil journalist, som blev idømt tre et halvt års fængsel i byretten for seksuelle overgreb, blufærdighedskrænkelse og besiddelse af børneporno, på anklagebænken igen i ankesag ved Østre Landsret

ØSTRE LANDSRET (Ekstra Bladet): Skyldig i 167 tilfælde af blufærdighedskrænkelse, flere fysiske seksuelle overgreb mod mindreårige samt besiddelse af børneporno. Og en dom på tre et halvt års fængsel.

Sådan lød afgørelsen i en nævningesag ved Retten i Roskilde i november i fjor, da retsformanden i en fyldt retssal som det sidste læste dommen og præmisserne op for en nu 48-årig tidligere journalist på Ekstra Bladet.

Manden blev kendt skyldig og dømt for at have krænket de cirka 40 forurettede i sagen, hvor ofrene er i alderen tre til 14 år.

I dag tager Østre Landsret hul på ankesagen, efter anklagemyndigheden valgte at anke byrettens dom.

Blandt de mange forurettede for blufærdighedskrænkelse er hans egne tre børn. Tiltaleforhold, som han hele tiden har nægtet sig skyldig i, ligesom han har nægtet at have begået fysiske overgreb. Han erkender besiddelse af børneporno og langt de fleste tilfælde af blufærdighedskrænkelser.

Da mandens ekskone, mor til deres fælles tre børn, afgav forklaring i vidneskranken i byretten, kunne den tiltalte ikke holde tårerne tilbage. Illustration: Eigil Norton

Retslægerådet: Han er farlig

I byretten procederede senioranklager Lise Møller Frandsen for en straf til forvaring til den 48-årige mand, fordi Retslægerådet har anbefalet denne sanktion.

Retslægerådet har i mentalerklæringen for den tiltalte konkluderet, at der er reel risiko for, at den pædofili-dømte journalist vil begå ny og tilsvarende kriminalitet mod mindreårige, hvis han kommer på fri fod. At han er farlig for børn.

Han blev anholdt i sit og familiens hjem på Sjælland 20. april 2021 og har siddet varetægtsfængslet siden grundlovsforhøret dagen efter. Altså har han nu siddet bag tremmer i mere end to år og to måneder.

Det betyder, at han - hvis landsretten i sidste ende stadfæster dommen fra byretten - efter alt at dømme vil kunne gå som en fri mand, når den endelige dom falder i næste uge.

Stemmelighed i byretten

Da sanktionen med tre et halvt års fængsel blev afsagt i byretten, var det en verden til forskel for den 48-årige tidligere Ekstra Bladet-journalist i forhold til, hvis retten havde valgt at følge anklagerens og Retslægerådets anbefaling om tidsubestemt forvaring.

Der var stemmelighed i nævningesagen i byretten, da der skulle tages stilling til sanktionen. Derfor fik den tiltalte fængselsstraf og ikke forvaring. Privatfoto

Der var stemmelighed blandt nævninge og juridiske dommere, hvilket betyder, at retten skal give den mildeste sanktion.

Gennemsnitligt afsoner forvaringsdømte mere end 15 års fængsel.

Statsadvokaten, som er anklagemyndighed i den aktuelle sag i landsretten, går efter at få idømt manden forvaring.

Der falder dom 27. juni.

