Voldtægtsmand efterlyst med ny teknik: Har fået dna-match

Politiet offentliggjorde for nylig dna-fantomtegning i sag om to voldtægter. Nu er der nyt i sagen

Svensk politi har fået dna-match på en mand, der er mistænkt for to uopklarede sager, hvor to kvinder med to års mellemrum blev overfaldet og voldtaget. Det skriver Aftonbladet.

Sagen er speciel, fordi politiet tog et relativt nyt værktøj i brug, hvor et amerikansk firma laver fantombilleder ud fra mistænktes dna, og offentliggjorde det i håb om, at nogen genkendte ham.

I begge sager efterlod voldtægtsforbryderen sin dna-profil, som dog ikke gav match i dna-registre.

Aftonbladet erfarer, at den nu anholdte, der er i 30'erne, skal have fortalt sin hustru, at han var gerningsmanden. Hun skal herefter have kontaktet politiet. Disse oplysninger er dog ikke bekræftet.

Politiet bekræfter, at han blev anholdt natten til lørdag, og at hans dna siden er kørt igennem systemet, hvor der er match med de to uopklarede sager.

- Han blev afhørt i går med sin forsvarer og erkendte, siger Eva Nilsson, pressetalsperson hos politiet. Manden, der ikke er tidligere kendt af politiet, kræves fængslet senere i dag.

Den første voldtægt skete 27. juli 2018 omkring klokken 19 ved søen Ekoln i Uppsala, mens den anden grove voldtægt skete ved Skavlötens friluftsområde i Täby 28. juni sidste år omkring klokken 18.30, hvor offeret, der er i 30'erne, blev truet med en kniv.

Politiet offentliggjorde først uden succes en traditionel fantomtegning baseret på vidneforklaringer, men nu kan der altså være udvikling i sagen.

